DS danes ni odločal o ustanovitvi preiskovalne komisije glede Gen-I, Star Solar in Gibanja Svoboda

Ljubljana, 28. februarja - Državni svetniki na današnji seji, ki so jo zaznamovale prekinitve in tehnične težave, niso glasovali o predlogu za ustanovitev preiskovalne komisije glede Gen-I, Star Solar in Gibanja Svoboda. Zapletlo se je namreč pri glasovanju o morebitni preložitvi obravnave te točke, sejo pa so nato prekinili. Kdaj se bo nadaljevala, ni znano.