V novoustanovljeni Akademiji znanosti za trajnostni razvoj kritični do odzivanja vladajočih na trenutne izzive

Ljubljana, 28. februarja - Novoustanovljena Akademija znanosti za trajnostni razvoj Slovenije v danes sprejeti izjavi opozarja na šibko odzivanje na naravna in družbena tveganja v Sloveniji. To se po njihovi oceni kaže kot umanjkanje jasne vizije razvoja in premajhna odločnost vodstva države. Kritični so do zahtev najbolje plačanih skupin, kot so zdravniki in sodniki.