Italijanki iz noge odstranili drobce šrapnela iz druge svetovne vojne

Rim, 28. februarja - V Italiji so ta teden 98-letni Italijanki iz noge odstranili dva drobca šrapnela zavezniške granate, ki sta jo zadela leta 1944 med drugo svetovno vojno. Lini Martelli so kovinska delca odstranili v bolnišnici v Mantovi, potem ko je z njima živela osemdeset let, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.