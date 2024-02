Newyorške borze uvodoma zdrsnile pod izhodišče

New York, 28. februarja - Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja ob pomanjkanju večjih indicev gibljejo pod izhodišči. Vlagatelji so medtem v pričakovanju četrtkove objave o inflaciji v ZDA. Ameriška vlada je danes objavila, da je bila gospodarska rast ZDA v zadnjem četrtletju lani 3,2-odstotna, in ne 3,3-odstotna, kot je kazala prva ocena.