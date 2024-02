Pariz zanika ukradene varnostne načrte olimpijskih iger

Pariz, 28. februarja - Urad pariškega župana je danes zanikal, da bi enemu od njegovih uslužbencev ukradli varnostne načrte za olimpijske igre. V izjavi so predstavniki mesta zapisali, da so začetne preiskave pokazale, da uslužbenec v ukradeni torbi ni imel nobenih informacij o organizaciji ali razporeditvi varnostnih sil med olimpijskimi in paraolimpijskimi igrami.