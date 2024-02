Istrske organizacije predstavile letošnjo promocijsko kampanjo

Izola, 28. februarja - Turistične organizacije slovenske Istre so danes predstavile vsebino letošnje promocijske kampanje na socialnih omrežjih. Tujci, ki so se priselili v te kraje, v video posnetkih razlagajo, kaj se jim zdi vredno obiska. V štirih občinah so se dogovorili tudi o skupni spletni strani za prireditve in dogodke.