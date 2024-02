Skoraj tisoč kršitev voznikov tovornih vozil v enotedenski akciji

Ljubljana, 28. februarja - Policisti so med preventivno akcijo za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, ki je potekala med 19. in 25. februarjem, nadzor opravili pri 3442 voznikih tovornih vozil in 385 voznikih avtobusov. Pri voznikih tovornjakov so ugotovili 990 kršitev cestnoprometnih predpisov, pri voznikih avtobusov pa 68, so sporočili s policije.