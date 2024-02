SŠK ustanovila tri neodvisna telesa za zaščito pred spolnimi zlorabami

Ljubljana, 28. februarja - Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je ustanovila tri neodvisna in samostojna delovna telesa, ki bodo skladno s svojimi statuti skrbela za zaupane naloge na področju zaščite otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih pred spolnimi zlorabami v Katoliški cerkvi na Slovenskem, so sporočili iz SŠK.