Znani rezultati razpisa usposabljanja mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja

Ljubljana, 28. februarja - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je na razpisu usposabljanja mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja 2023-2026 izbralo Biotehniški izobraževalni center Ljubljana in Šolski center Kranj. Skupna višina sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je na razpolago do vključno 2026, je 1.444.000 evrov, po 722.000 za projekt.