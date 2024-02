Von der Leyen pozvala k spremembi evropske miselnosti na področju obrambe

Strasbourg, 28. februarja - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Evropskem parlamentu v Strasbourgu napovedala pripravo prve evropske strategije na področju obrambe, v ospredju katere bo skupno naročanje. Evropa mora porabljati več, bolje in evropsko, je povedala in pozvala k spremembi miselnosti institucij, industrije in vlagateljev.