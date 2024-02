Dolenjski policisti obravnavali dva precej opita voznika

Novo mesto, 28. februarja - Dolenjski policisti so zvečer in ponoči imeli nekaj dela z opitimi vozniki. Črnomaljski so nekaj pred 21. uro pri nezanesljivi vožnji ujeli 59-letnega voznika iz Hrvaške, danes okoli 4. ure pa so visoko stopnjo alkohola odkrili še pri 45-letnem vozniku tovornjaka iz Bosne in Hercegovine. Oba sta noč preživela v prostorih za pridržanje.