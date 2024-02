V Dobovi v napadu huje poškodoval moškega

Dobova, 28. februarja - Policisti so bili v torek nekaj pred 19. uro obveščeni, da je na parkirnem prostoru trgovskega centra v Dobovi nekdo poškodoval moškega in pobegnil s kraja dogodka. Poškodovanega moškega iz naselja v okolici Brežic so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, so poročili s Policijske uprave Novo mesto.