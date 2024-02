Osumljenec spolnega nasilja v Novem mestu v priporu

Ljubljana, 28. februarja - Novomeški policisti so prejšnji teden odvzeli prostost 25-letnemu državljanu Kosova zaradi suma spolnega nasilja. 25-letnik naj bi 18. februarja po 17. uri na gozdni sprehajalni poti v Novem mestu sprehajalko porinil na tla in jo spolno nadlegoval. Preiskovalni sodnik je za osumljenca odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.