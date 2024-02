Vreme: Pretežno oblačno in večinoma suho

Ljubljana, 28. februarja - Danes bo pretežno oblačno in večinoma suho, le v zahodni in južni Sloveniji bo dopoldne še možen rahel dež. Popoldne se bo oblačnost ponekod trgala. Zvečer bo na Primorskem spet zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, v alpskih dolinah okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.