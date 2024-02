Ljubljanski policisti po ropu na območju Šmartna iščejo osumljenca

Ljubljana, 28. februarja - Ljubljanski policisti zbirajo informacije o neznanem storilcu, ki je 4. januarja nekaj po 17. uri na območju Šmartna storil kaznivo dejanje ropa. Moški je star približno 40 let, visok okoli 180 centimetrov, svetle polti, srednje postave in govori slovensko, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.