V bližini Tajvana zaznali več kitajskih vojaških plovil in letal

Taipei, 28. februarja - Kitajska je v morje in zračni prostor okoli Tajvana v torek poslala 11 vojaških plovil ter 15 letal in en balon, je danes sporočilo tajvansko obrambno ministrstvo. Po podatkih oblasti v Taipeiju gre za največje letošnje število kitajskih ladij, ki so jih v bližini otoka opazili v 24 urah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.