Dončićeva podaja tri sekunde pred koncem premalo za zmago

Cleveland, 28. februarja - Košarkarji Dallasa so ponoči izgubili na gostovanju v Clevelandu s 119:121. Tekmo je s trojko ob zadnjem pisku sirene z metom s svoje polovice odločil Max Strus in gostiteljem priigral 38. zmago za drugo mesto na vzhodu. Le tri sekunde pred koncem pa je Luka Dončić podal P.J. Washingtonu za vodstvo Teksačanov s 119:188, a so domači zmogli preobrat.