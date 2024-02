Ukradli varnostne načrte olimpijskih iger v Parizu

Pariz, 28. februarja - Iz Pariza poročajo o dogodku, ki meče sila negativno luč na organizatorjev poletnih olimpijskih iger. Torbo z računalnikom in dvema pomnilniškima ključkoma USB s policijskimi varnostnimi načrti za OI v Parizu so v ponedeljek zvečer ukradli z vlaka na postaji Gare du Nord v glavnem mestu, so v torek sporočili policijski viri, poroča AFP.