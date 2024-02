Pregled - šport, 27. 2. (torek)

LJUBLJANA - Hokejisti SŽ Olimpije so v drugi kvalifikacijski tekmi za uvrstitev v končnico lige ICEHL premagali Pustertal s 6:2 (1:1, 3:0, 2:1). Izid v zmagah je izenačen na 1:1, odločilna tretja tekma bo v četrtek v Brunicu.

OSIJEK - Rokometaši Gorenja Velenja so v drugem delu evropske lige doživeli drugi poraz in tako pred zadnjim krogom ostali brez možnosti za osvojitev vsaj tretjega mesta v skupini, ki vodi v kvalifikacije za četrtfinale. V Našicah pri Osijeku so morali priznati premoč Nexeju, ki je slavil s 34:27. Velenjčani bodo evropsko sezono končali naslednji teden, ko bodo v Rdeči dvorani gostili Skjern, ki je na prvi tekmi na Danskem slavil s 45:31.

LJUBLJANA - Na dvoranskem svetovnem prvenstvu v atletiki, ki bo od 1. do 3. marca v Glasgowu, bo nastopila šesterica slovenskih atletinj in atletov. Filip Jakob Demšar in Nika Glojnarič v teku na 60 m ovire, Lia Apostolovski v skoku v višino, Neja Filipič v troskoku, Anej Čurin Prapotnik na 60 m in Rok Ferlan na 400 m.

LJUBLJANA - Selektor slovenske moške rokometne reprezentance Uroš Zorman je na novinarski konferenci predstavil seznam igralcev, na katere računa na turnirju olimpijskih kvalifikacij v španskem Granollersu (14. - 17. marec). Na seznamu ni presenečenj, se pa po odsotnosti na januarskem evropskem prvenstvu v Nemčiji vračata Blaž Janc in Matej Gaber.

EDMONTON - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL izgubili v Edmontonu, kjer so Oilers zmagali s 4:2. Kapetan gostov Anže Kopitar je v 20 minutah in šestih sekundah na ledu dosegel točko za podajo Alexu Laferrieru v osmi minuti drugega dela za drugo vodstvo Kings, ko so povedi z 2:1. To je bila Kopitarjeva 30. asistenca v sezoni.