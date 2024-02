Minister Novak: Traso protipoplavnih nasipov na Muri bomo določili, če občine do aprila ne bodo uspele urediti dokumentacije

Moravske Toplice, 27. februarja - Minister za naravne vire in prostor Jože Novak, državna sekretarka Lidija Kegljevič Zagorc ter predstavniki Direkcije RS za vode so danes obiskali Pomurje. Pregledali so izvedene ukrepe in oblikovali načrt sanacije. Novak je za STA napovedal, da če pri trasi nasipov ne bo šlo drugače, jo bodo določili z državnim prostorskim načrtom.