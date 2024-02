Pregled - svet, 27. 2. (torek)

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je v ponedeljek na srečanju evropskih voditeljev naznanil nove korake za okrepitev pomoči Ukrajini v boju proti ruski invaziji, pri čemer ni izključil niti napotitve sil v državo. Soglasja o napotitvi zahodnih sil v Ukrajino po njegovih besedah sicer ni, v vsakem primeru pa bi o tem neodvisno in suvereno odločala vsaka država posebej. Več evropskih voditeljev je zavrnilo to možnost, prvi mož Nata Jens Stoltenberg pa je dejal, da zavezništvo nima teh načrtov. Da pošiljanje vojakov v Ukrajino ni v interesu zahodnih držav, so prepričani v Kremlju. Po mnenju Moskve bi bil v tem primeru neposreden konflikt med zvezo Nato in Rusijo neizogiben.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden v okviru pogajanj o morebitnem premirju med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, ki trenutno potekajo, pričakuje skorajšnjo prekinitev ognja v Gazi in upa, da bi se ta lahko začela že v ponedeljek. V primeru dogovora, ki bi vključeval izpustitev talcev, bi ustavitev ofenzive v palestinski enklavi lahko trajala v času muslimanskega svetega meseca ramazan, ki se letos začne 10. marca, je napovedal.

GAZA - Količina pomoči, ki so jo ta mesec prejeli prebivalci Gaze, se je v primerjavi z januarjem prepolovila, je v ponedeljek opozoril vodja agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) Philippe Lazzarini. Urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) pa je izraelske sile obtožil, da konvojem s humanitarno pomočjo sistematično onemogočajo dostop do ljudi v Gazi. Število smrtnih žrtev izraelske ofenzive v enklavi je po podatkih tamkajšnjega zdravstvenega ministrstva naraslo na več kot 29.800, še več kot 70.000 ljudi je ranjenih.

STRASBOURG - Evropski poslanci so pozvali k takojšnjem premirju v Gazi. Prepričani so, da se mora trpljenje palestinskih civilistov končati, pozvali pa so tudi k izpustitvi talcev, ki jih je zajel Hamas. Več poslancev je poudarilo tudi pomen financiranja agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA). Evropski komisar Janez Lenarčič se je strinjal, da ni alternative tej agenciji.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajina je poročala o novih ruskih napadih z raketami in brezpilotnimi letalniki v več regijah, v katerih sta umrli dve osebi, še več kot deset pa je bilo ranjenih. Rusija pa je zatrdila, da je v regiji Zaporožje na jugu Ukrajine preprečila napad s kemičnim bojnim strupom, za katerim naj bi stal Kijev.

WASHINGTON - Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski je v ponedeljek med obiskom v ZDA pozval republikanskega predsednika predstavniškega doma kongresa Mika Johnsona, naj dovoli glasovanje o predlogu zakona za pomoč Ukrajini, in ga opozoril, da bo nosil odgovornost, če Rusija zmaga v vojni. Johnson, ki je zaveznik Donalda Trumpa, doslej predloga zakona za pomoč Ukrajini v višini 60 milijard dolarjev še ni uvrstil na glasovanje, čeprav ga je že potrdil ameriški senat.

MOSKVA - Rusko sodišče je eno vodilnih osebnosti nevladne organizacije za človekove pravice Memorial Olega Orlova obsodilo na dve in pol leti zapora, ker je kritiziral rusko vojsko in obsodil napad na Ukrajino. Za dejanje je bil oktobra lani že obsojen na plačilo globe v višini 1400 evrov, vendar je tožilstvo nato zahtevalo novo sojenje. Organizacija Memorial, ki so jo oblasti v Moskvi razpustile decembra 2021, je manj kot leto dni po tem prejela Nobelovo nagrado za mir.

STRASBOURG - Evropski parlament je sprejel nova pravila o preglednosti in ciljanem političnem oglaševanju, s katerimi bodo volilne in referendumske kampanje postale preglednejše in odpornejše na tuje vmešavanje. Nova uredba tudi omejuje uporabo osebnih podatkov za ciljano politično oglaševanje v EU. Za uredbo, ki jo morajo dokončno potrditi še države članice, je glasovalo 470 poslancev, proti jih je bilo 50, 105 poslancev se je glasovanja vzdržalo.

STRASBOURG - Evropski parlament je potrdil novo zakonodajo za zaščito novinarjev in več drugih skupin pred t. i. strateškimi tožbami, ki bo veljala tudi v čezmejnih primerih. Zakonodaja bo omogočala tudi zgodnjo zavrnitev za neutemeljene zadeve in finančno zaščito za toženo stranko. Zakonodajo so danes potrdili s 546 glasovi za, 47 proti in 31 vzdržanimi.

RIM - Na nedeljskih deželnih volitvah na Sardiniji je presenetljivo zmagala levosredinska kandidatka Alessandra Todde, ki je premagala kandidata desne sredine Paola Truzzuja. Todde je prejela 45,3 odstotka podpore in za las prehitela Truzzuja, ki je glede na večino preštetih glasov dobil 45-odstotno podporo. Poraz Truzzuja, župana glavnega mesta otoka Cagliari, pomeni hladen tuš za stranko Bratje Italije premierke Giorge Meloni, ki je doživela neuspeh na prvih letošnjih volitvah v Italiji.