Brez presenečenj v tekmah za obstanek v ženski ligi narodov

Ljubljana, 27. februarja - Dan pred finalom prve izvedbe lige narodov za nogometašice med Španijo in Francijo so bile odigrane povratne tekme za obstanek oziroma napredovanje. Vse reprezentance iz višjih lig so zadržale svoja mesta. Najbolj razburljivo je bilo med Islandijo in Srbijo, kjer so igralke s severa Evrope ostale v ligi A s skupnim izidom 3:2.