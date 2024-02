Avstrijska vlada bi za naložbe v stanovanja namenila milijardo evrov

Dunaj, 27. februarja - Avstrijski kancler Karl Nehammer je danes napovedal milijardo evrov vreden naložbeni paket za gradnjo stanovanj in obnovo obstoječih. Cilj je zgraditi 10.000 najemnih stanovanj in prav toliko lastniških ter obnoviti 5000 stanovanj. Poleg tega želijo odpraviti nekatere dajatve in zveznim deželam zagotoviti sredstva za ugodna stanovanjska posojila.