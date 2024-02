New York, 27. februarja - Znamenita ameriška veleblagovnica Macy's namerava do leta 2026 zapreti 150 trgovin, vmes pa sicer namerava vložiti več v svoji dražji znamki Bloomingdale's in Bluemercury, poroča tiskovna agencija AFP. 166-let stara veleblagovnica bo 50 trgovin zaprla še letos.