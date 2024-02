V Mariboru sredi marca začetek sezone teniških turnirjev WTT

Ljubljana, 27. februarja - Teniška zveza Slovenije bo letos s partnerskimi klubi in občinami organizirala 27 turnirjev serije World Tennis Tour (WTT), ki sodijo pod okrilje Mednarodne teniške zveze (Itf) in ki udeležencem omogočajo nabiranje točk za lestvici ATP oziroma WTA. Prvi z nagradnim skladom dobrih 55.000 evrov bo od 18. do 24. marca v Mariboru.