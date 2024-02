Za film Mary Poppins odslej priporočen ogled v spremstvu staršev

London, 29. februarja - Disneyjeva glasbena komedija iz leta 1964 Mary Poppins po najnovejši oceni Britanskega odbora za klasifikacijo filmov (BBFC) ni primerna za mlajše od osmih let. Skoraj 60 let po izidu filma je BBFC zaradi diskriminatornega jezika starostno kategorijo z univerzalne omejil na ogled v spremstvu staršev za starejše od osmih let.