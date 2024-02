Tomašik z novim plesnim solom Roke, ki me nikoli niso poznale

Ljubljana, 28. februarja - V Dvorani Duše Počkaj bo danes ob 20. uri premiera nove solo predstave Roke, ki me nikoli niso poznale v koreografiji Charlieja Brittaina in izvedbi performerja in sokoreografa Milana Tomašika. Predstava se osredotoča na interakcijo med bivanjem v realnem času in uresničevanjem brezmejnih možnosti gibanja.