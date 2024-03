V Ljubljani oktobra mednarodna konferenca o komuniciranju podnebne krize in ekstremnih vremenskih dogodkov

Ljubljana, 6. marca - Na Univerzi v Ljubljani bo 10. in 11. oktobra potekala druga mednarodna konferenca o komuniciranju znanosti, ki bo tokrat posvečena komuniciranju podnebne krize in ekstremnih vremenskih dogodkov. Organizatorji konference strokovnjake na tem področju vabijo k prijavi referatov, povzetke prispevkov sprejemajo do 30. aprila.