Slovenija in Madžarska z novimi projekti čezmejnega sodelovanja

Ljubljana, 27. februarja - Slovenija in Madžarska sta v petek podpisali pogodbe za 11 projektov manjših vrednosti, ki so sofinancirani s sredstvi evropskega sklada za regionalni razvoj. Namenjeni so nadaljnjemu čezmejnemu sodelovanju in krepitvi medsebojnega zaupanja, so danes sporočili z ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.