Zdravniki Zdravstvenega doma Gornja Radgona opozorili na pomanjkanje kadra v zavodu

Gornja Radgona, 27. februarja - Zdravniki Zdravstvenega doma (ZD) Gornja Radgona so s pismom opozorili na pomanjkanje kadrov na pediatriji in družinski medicini v njihovem ZD. Kadrovska stiska bo po njihovi oceni, ne glede na stavko, vplivala na dostop do zdravstvenih storitev. Direktor Joža Primožič odgovarja, da je stanje začasno in da iščejo rešitve.