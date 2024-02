V Barceloni predstavili leteči avtomobil, robotskega psa in napredek na področju telefonskih baterij

Barcelona, 27. februarja - Tehnološka podjetja so na največjem svetovnem sejmu povezljivosti Mobile World Congress (MWC) v Barceloni predstavila številne nove izdelke, med drugim leteči avtomobil, robotskega psa in prosojni prenosnik. Izdelovalci pametnih telefonov so predstavili tudi napredek na področju baterij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.