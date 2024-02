Lia Apostolovski prvo slovensko ime na dvoranskem SP na Škotskem

Glasgow, 28. februarja - Na dvoranskem svetovnem prvenstvu v atletiki, ki bo od 1. do 3. marca v Glasgowu, bo nastopila šesterica slovenskih atletinj in atletov. Prvo ime bo Lia Apostolovski v skoku v višino, na SP bodo še Neja Filipič v troskoku, Filip Jakob Demšar in Nika Glojnarič (Brežice) v teku na 60 m ovire, Anej Čurin Prapotnik na 60 m in Rok Ferlan na 400 m.