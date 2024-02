Po odhodu Klinsmanna bo Južnokorejce vodil začasni selektor

Seul, 27. februarja - Vodilni možje južnokorejske nogometne zveze so le našli zamenjavo za nemškega strokovnjaka Jürgena Klinsmanna, ki so ga odslovili po bolečem porazu v polfinalu azijskega prvenstva proti Jordaniji. Vodenje južnokorejske selekcije so zaupali domačemu Hwangu Sun Hongu, ki reprezentance ne bo vodil s polnim mandatom, ampak kot začasni selektor.