V Kranju požar v proizvodnem obratu, ena oseba potrebovala zdravniško oskrbo

Kranj, 27. februarja - V Kranju je v ponedeljek okoli 12.30 prišlo do požara v proizvodnem obratu. Po doslej zbranih podatkih je zagorelo na proizvodnem stroju. Eno odraslo osebo so zaradi vdihavanja dima z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo. Vzrok požara in višino škode še ugotavljajo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.