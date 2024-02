Pliberk bo gostil finalni moški turnir lige Mevza

Pliberk, 27. februarja - Finalni turnir najboljše četverice srednjeevropske odbojkarske lige Mevza bo 16. in 17. marca v Pliberku na avstrijskem Koroškem blizu meje s Slovenijo. V boj za lovoriko srednjeevropskega prvaka se bosta podala tudi oba slovenska predstavnika Calcit Volley in Maribor, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.