V Španskih borcih predstava Moji najdražji rituali v sklopu programa Share

Ljubljana, 27. februarja - V Španskih borcih bo v četrtek premiera predstave Moji najdražji rituali, ki je del mednarodnega programa Share. Ta je po besedah vodilne producentke in koordinatorice Nataše Zavolovšek zasnovan tako, da z znanjem in ustvarjalnostjo, ki ju imajo, opolnomočijo tiste, ki so za to prikrajšani, sami pa dobijo nove izkušnje in ideje.