Ekologi brez meja s povabilom k digitalni čistilni akciji

Ljubljana, 27. februarja - Ekologi brez meja vabijo k sodelovanju v akciji Očistimo Slovenijo digitalnih odpadkov, ki bo potekala do 16. marca. "Gre za čiščenje nepotrebnih datotek, fotografij, aplikacij in drugih podatkov, ki nastajajo v digitalnem svetu, porabljajo energijo in prispevajo k emisijam toplogrednih plinov," so pojasnili.