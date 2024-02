V Galeriji Photon razstava srbskega fotografa Dragana Teodorovića - Zeke

Ljubljana, 27. februarja - V Galeriji Photon bodo drevi odprli pop-up razstavo srbskega fotografa Dragana Teodorovića - Zeke z naslovom To je bilo neko lepše i srećnije vreme (To so bili neki lepši in srečnejši časi) in predstavili istoimensko monografijo. Teodorović - Zeko že več kot 40 let spremlja skupine jugoslovanske rock scene in ustvarja spomine z njihovih koncertov.