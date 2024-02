Ženska srednjih let v ponedeljek oropala trgovino na območju Nove vasi v Mariboru

Maribor, 27. februarja - Na območju Nove vasi v Mariboru so v ponedeljek oropali trgovino. Po prvih informacijah je v poslovni prostor vstopila storilka srednjih let, pristopila do blagajne in od zaposlene zahtevala denar, svojo grožnjo pa je je podkrepila z nožem. Z odtujenim denarjem je pobegnila neznano kam, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.