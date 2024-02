Kopitar ob porazu kraljev vpisal 30. asistenco v sezoni

Edmonton, 27. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL izgubili v Edmontonu, kjer so Oilers zmagali s 4:2. Kapetan gostov Anže Kopitar je v 20 minutah in šestih sekundah na ledu dosegel točko za podajo Alexu Laferrieru v osmi minuti drugega dela za drugo vodstvo Kings, ko so povedi z 2:1. To je bila Kopitarjeva 30. asistenca v sezoni.