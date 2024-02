Zaključuje se projekt za odzivanje na pomorske incidente v severnem Jadranu

Koper, 28. februarja - S koncem februarja se končuje dveletni mednarodni projekt vzpostavitve sistema za odzivanje na okoljska tveganja in nesreče v severnem Jadranu (Namirs). S projektom, ki je obsegal tudi skupno vajo v Tržaškem zalivu, želijo partnerji razširiti in povezati operativne postopke za ukrepanje ob onesnaženjih morja med Hrvaško, Slovenijo in Italijo.