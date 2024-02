Nekdanja dopisnica iz Bele hiše v novi knjigi tudi o prepirih med Melanio in Ivanko Trump

New York, 27. februarja - V ZDA je nedavno izšla knjiga z naslovom Ameriška ženska (American Woman), v kateri nekdanja dopisnica New York Timesa iz Bele hiše Katie Rogers med drugim opisuje prepire med nekdanjo prvo damo Melanio Trump in hčerko njenega moža Ivanko v času vladanja bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, poroča ameriška televizija NBC.