Ameriški demokrati in republikanci v Michiganu izbirajo predsedniške kandidate

Detroit, 27. februarja - Demokratski in republikanski volivci v ameriški zvezni državi Michigan danes na strankarskih volitvah izbirajo predsedniške kandidate svoje stranke, pri čemer javnomnenjske raziskave ne napovedujejo nobenih presenečenj na poti do zmage za trenutnega predsednika ZDA Joeja Bidna in nekdanjega predsednika Donalda Trumpa.