Na šentiljski policijski postaji prejeli pošiljko s prahom

Šentilj, 26. februarja - Na policijski postaji v Šentilju so obravnavali prejeto pošiljko, v kateri naj bi bila neznana snov v obliki prahu. Policisti so ustrezno zavarovali okolico policijske postaje, posredovali so tudi gasilci. Kot so naknadno sporočili s Policijske uprave Maribor, po doslej znanih informacijah ni šlo za snov, ki bi bila nevarna ali zdravju škodljiva.