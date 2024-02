V Novi Gorici zopet našli 250-kilogramsko letalsko bombo

Nova Gorica, 26. februarja - V bližini železniške postaje v Novi Gorici so danes znova odkrili 250 kilogramov težko letalsko bombo, so sporočili z Mestne občine Nova Gorica. Bomba je pod nadzorom in bo na lokaciji ostala do dneva, ko jo bodo pirotehniki nevtralizirali ter obenem evakuirali bližnje prebivalstvo.