Kmetijski ministri Bruselj pozvali k nadaljnjim ukrepom za razbremenitev kmetov

Bruselj, 26. februarja - Kmetijski ministri držav članic so danes pozdravili dosedanje ukrepe in predloge Evropske komisije v odziv na zahteve kmetov, ki že več mesecev protestirajo v EU, tudi danes v Bruslju. Vendar pa to ni dovolj, zato so jo pozvali k pripravi nadaljnjih ukrepov, je po zasedanju povedal belgijski minister David Clarinval.