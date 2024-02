Ljubljanska borza: Delnice NLB potisnile indeks navzdol

Ljubljana, 26. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je nov teden začel s padcem za 0,73 odstotka. Navzdol so ga potisnile delnice NLB, ki so se po skoraj 16-odstotni rasti prejšnji teden danes pocenile za 3,51 odstotka, so pa po napovedi visokih dividend še vedno zanimive vlagateljem. Skupni promet se je ustavil pri 2,6 milijona evrov.