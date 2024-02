Slovenske Konjice, 26. februarja - V soboto popoldne je voznik traktorja med vožnjo po kolovozni cesti v Resniku v bližini Slovenskih Konjic zapeljal na rob ceste, pri čemer je traktor zdrsnil s poti in se večkrat prevrnil. Med prevračanjem je 74-letni voznik padel iz kabine in umrl na kraju nesreče, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.