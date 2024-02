V Mariboru na delu roparka

Maribor, 26. februarja - V Mariboru se je danes zgodil nov rop. Kot so sporočili z mariborske policijske uprave, so bili okoli 12.30 obveščeni o ropu v trgovini na območju Nove vasi. Po prvih informacijah je v poslovni prostor vstopila ženska srednjih let, srednje postave, v rokah pa naj bi imela oster predmet.