Delnice NLB indeks SBI TOP dopoldne potisnile pod gladino

Ljubljana, 26. februarja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je do 11.30 izgubil četrtino odstotka. Padec vrednosti indeksa je posledica pocenitve delnic NLB za več kot odstotek in pol. Za delnice NLB, ki so se sicer v minulem tednu podražile za skoraj 16 odstotkov, je bilo v dopoldanskem trgovanju tudi največ zanimanja med vlagatelji.